Un llop amb pell de corder

El del darrer cap de setmana va ser un d'aquells triomfs que dona vida i que puja la moral, i el MoraBanc Andorra ho vol aprofitar per repetir victòria demà contra el Leyma Corunya (20.45 hores). Això sí, ho farà amb la baixa important de Sekou Doumbouya, lesionat, qui contra el Baskonia ja no va jugar tot i que en aquella ocasió "no ho vam notar".

El recanvi serà Nikos Chougkaz, qui es farà amb el rol de 4 titular o, si més no, amb més minuts. "És un bon jugador i tenim molta confiança en ell", ha dit aquest matí Natxo Lezkano, qui ha destacat que el grec es complementa molt bé amb el francès tot i ser perfils diferents, així com amb Nacho Llovet. "Em donen igual els números", asseria el tècnic, qui sí que vol que Chougkaz sigui el jugador sòlid que està sent i que li surtin bé les coses perquè "s'ho està mereixent i pencant". Amb tot, el de Portugalete ha destacat que com que no són una plantilla de 15 jugadors cada lesió és important, però que "cal mirar el que tenim i no lamentar-nos per les baixes".

Envers el rival de demà, cal apuntar que tot i ser un acabat d'ascendir de LEB Or, està sent un conjunt molt sòlid. En la primera jornada van donar la sorpresa vencent al Reial Madrid (86-85) i en la segona van jugar de tu a tu contra el Dreamland Gran Canària (80-72). El gallec és el tercer conjunt amb més rebots ofensius, i encara que Lezkano ha dit que amb només dos partits les estadístiques no compten gaire, "cal tenir molt de compte perquè ens superen en mida en totes les posicions", un factor clau per als tricolor durant tot el curs. D'altra banda, ha destacat el factor psicològic dels de Diego Epifanio: "Estan amb molta confiança després de l'ascens i el primer triomf. Mantenen bona part del bloc i l'entrenador, i s'han sumat jugadors amb experiència a la lliga". "És un conjunt que es veu que està ben fet, que juga bé, competeix, executa i no marxa mai del partit", ha completat el tècnic basc.

La victòria contra el Baskonia "ens ha de servir per donar una mica més de confiança i posar-nos de nou la granota de treball sabent que si no juguem al 100% perdem", indicava Lezkano, qui ha afegit que ara han de donar continuïtat al treball de ser constants vagin les coses millor o pitjor, i "que no ens passi com en el darrer quart contra el Gran Canària".

Primer cartell de 'sold-out'

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí que el duel de demà ja té el cartell de 'sold-out' penjat, el primer del curs després que l'any passat ho fessin en fins a vuit ocasions. "Ens encanta veure el pavelló ple i l'ambient, el qual ens ajuda i ens dona una empenta. Necessitem la Bombonera plena i que la gent gaudeixi", ha comentat Lezkano.