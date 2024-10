Arnau Soldevila, a la final del VK Championship.

El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) Arnau Soldevila es desplaçarà demà a Madeira (Portugal), on participarà aquest cap de setmana a la final del VK Championship, una prova de quatre quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu. El tricolor ocupa actualment la setena posició de la classificació general provisional i aspira a fer un bon resultat que el catapulti encara a posicions més elevades. Cal apuntar que a la classificació puntuen els dos millors resultats del calendari. En aquest sentit, Soldevila va participar a Puig Campana, on va sumar 60 punts, i a la Casamanya Extrem, on en va sumar 68.