La candidatura de Patrick Frases, l'única per presidir la FAM

Ahir a les 20.00 hores es va tancar el termini de presentació de candidatures per presidir la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), i la Junta Electoral d'aquesta només va rebre una única proposta encapçalada per l’actual president, Patrick Frases. Un cop validada segons estipula la Llei de l’Esport del Govern, haurà de ser aprovada per l’Assemblea General convocada pel proper 24 d’octubre. La candidatura la formen Frases com a president, Josep Lluch i Nani Duró com a vicepresidents, Jesus Llanas com a tresorer, Jaume Marticella com a secretari, i David Molí, David Nogués, Carles Mata i Francesc Poujarniscle com a vocals.