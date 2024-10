Majoral defensa la inversió privada en la futura residència universitària de Sant Julià.

El cap de la minoria comunal de Sant Julià de Lòria i excònsol major, Josep Majoral, ha reiterat el seu suport al projecte de la futura residència universitària, tot i que ha expressat algunes reserves sobre la gestió actual. En declaracions a EL PERIÒDIC, Majoral ha recordat que la idea de la residència ja s’havia plantejat durant el seu mandat, i que havien arribat a un acord amb un inversor privat disposat a assumir tant la inversió com la gestió de la instal·lació. "Ens hem de felicitar que s'hagi decidit tirar endavant un projecte que nosaltres ja havíem iniciat", ha dit, tot subratllant que en projectes d’aquesta magnitud "la inversió pública o privada és clau per assegurar-ne l’èxit".

Durant el seu mandat, Majoral i el seu equip ja havien avançat en l'estudi de viabilitat de la residència, partint de la hipòtesi de situar-la al Pla Gran, l'únic terreny comunal disponible en aquell moment. Més tard, van optar per l’Hotel Pol com a ubicació definitiva, i fins i tot tenien un pla de negoci preparat per licitar una concessió pública. "Hi havia inversors interessats a tirar-ho endavant", ha afirmat, tot remarcant que la gestió privada permetria una execució més àgil i eficient del projecte.

LLEGEIX MÉS: El Comú de Sant Julià confirma la disposició de l'hotel Pol per muntar la residència d'estudiants

Pel que fa a la política de preus, el líder de l'oposició considera que, en cas que la inversió sigui privada, hauria de ser l'empresa concessionària la que fixi els preus d’acord amb el mercat. No obstant això, creu que el Comú o el Govern haurien d'oferir ajudes directes als estudiants que realment ho necessitin. "Ajudar tothom indiscriminadament no és una solució. S’ha d'ajudar qui ho necessiti, com es fa amb els estudiants que marxen a Barcelona", ha puntualitzat.

Així i tot, Majoral ha posat en dubte la capacitat del Comú per gestionar directament una residència universitària. Segons l’excònsol, la concessió privada seria l’opció més òptima, ja que permetria una gestió professional i eficient, mentre que una gestió pública allargaria els terminis a causa de la burocràcia inherent a les contractacions públiques. "El Comú no té experiència en la gestió d'una residència universitària, i seria complicat que assumís aquest rol", ha afirmat. Tanmateix, ha assenyalat que encara queda per veure quin model adoptarà finalment el Comú. "Si opten per una concessió, el camí serà més clar. Si ho volen gestionar directament, s’allargarà el procés", destacant que qualsevol decisió en aquest sentit marcarà el futur del projecte i el seu impacte en la parròquia de Sant Julià.

El futur de Naturland

Un altre dels punts que Majoral ha volgut abordar és la situació de Naturland, tema del qual ja va parlar en la darrera sessió de Comú. Segons ha expressat, el parc necessita urgentment una "línia clara i concisa" en la seva gestió, així com una inversió decidida per mantenir-lo viable i rendible a llarg termini. L'excònsol ha destacat que actualment hi ha una manca de direcció en el projecte i que això està desmotivant l’equip de treball. "Naturland és un projecte que genera molta despesa, però també ingressos. El problema és que no es prenen les decisions adequades per seguir invertint i mantenir el parc competitiu", ha indicat.

LLEGEIX MÉS: L'oposició carrega per la falta de posicionament i inversions del Comú a Naturland

Majoral ha alertat que la falta d’una direcció clara pot portar a la degradació del projecte en un termini de dos o tres anys, amb conseqüències greus tant per al Comú com per a l’economia de la parròquia. En aquest sentit, ha assenyalat que cal una decisió valenta: o bé invertir per revitalitzar el projecte, o bé tancar-lo definitivament, una opció que, segons ha dit, seria comprensible si no es veuen altres alternatives viables.

El futur de Sant Julià i els projectes pendents

Majoral també ha valorat el rumb que està prenent la parròquia de Sant Julià de Lòria, incidint en projectes com el túnel del Rocafort, que ja ha començat a afectar la vida quotidiana de la parròquia amb el tancament definitiu de l’Espai Benestar. Tot i reconèixer la importància de la infraestructura per millorar la connectivitat i la mobilitat, Majoral ha expressat la seva preocupació pel fet que, un any després de l'inici de les obres, encara no s'hagi vist cap progrés significatiu en altres projectes promesos per l'actual equip comunal.

Segons l'excònsol, és fonamental que el Comú presenti un pressupost clar en els propers mesos, en el qual es reflecteixin les inversions necessàries tant per a la residència universitària com per a la revitalització de Sant Julià. Així mateix, ha insistit en la necessitat de concretar projectes que van ser promesos durant la campanya electoral, com ara el Pla Gran. "Esperem veure partides importants en el pròxim pressupost per complir amb el que es va prometre als ciutadans de Sant Julià", ha conclòs.