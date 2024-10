El preu del lloguer a la Seu puja un 14% en l'últim any i supera els 600 euros mensuals.

El mercat de l’habitatge a la Seu d’Urgell ha viscut un notable augment de preus durant l’últim any, tant en els lloguers com en la compra de propietats, segons les últimes dades publicades per l’Institut Català del Sòl (Incasol). El cost mitjà del lloguer ha assolit els 604,82 euros mensuals, una pujada del 13,64% respecte a l’any anterior. Aquest increment ha situat la capital de l'Alt Urgell entre les localitats amb majors alces en el preu del lloguer de la zona pirinenca.

Pel que fa a la compra d’habitatges, el preu per metre quadrat ha augmentat fins als 1.623,89 euros, fet que representa un creixement del 28% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta variació també ha afectat la resta de la comarca de l’Alt Urgell, tot i que de manera més moderada, amb un increment del 2,4% en el preu mitjà de compra, el qual se situa ara en 1.314 euros per metre quadrat.

Aquests augments contrasten amb la situació general a Catalunya, on les polítiques de regulació de l’habitatge aplicades recentment han aconseguit frenar els increments en moltes zones considerades tensionades. Segons les dades recollides per Incasol, a nivell global el preu del lloguer a Catalunya s’ha estabilitzat o fins i tot ha disminuït en algunes àrees.

En canvi, a la Seu d’Urgell i a la comarca de l’Alt Urgell, el mercat continua mostrant una tendència a l’alça. Durant el segon trimestre de 2024, el preu del lloguer a la Seu ha augmentat un 6,3% respecte als tres mesos anteriors, mentre que a la comarca l’increment ha estat de l’1,3%. Aquestes dades reflecteixen que la pressió sobre el mercat immobiliari a la zona segueix creixent, especialment a la capital comarcal.

L’impacte de la proximitat amb Andorra i la seva influència sobre el mercat de l’habitatge continua sent un factor determinant en l’escalada de preus a la Seu d’Urgell. Aquesta situació afecta tant els residents locals com les persones que busquen establir-se a la ciutat, ja que l'oferta d'habitatges no ha pogut satisfer l'augment de la demanda. Des del 2005, el mercat de l'habitatge a la Seu ha seguit una línia ascendent, amb fluctuacions al llarg dels anys. El 2008, durant la crisi financera, el preu mitjà del lloguer es va enfilar fins als 465,83 euros, però va experimentar una lleugera caiguda els anys posteriors, arribant al seu punt més baix el 2014, amb 350,28 euros mensuals.