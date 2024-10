La sub21 cau 2-0 contra Croàcia

La selecció sub21 ha perdut avui contra Croàcia en l’estrena de la darrera finestra internacional per tancar la ronda classificatòria de l’Europeu. El resultat ha estat de 2-0 a favor dels croats, amb tots dos gols arribant a partir de l’hora de partit. Així, els d’Eloy Casals han plantat cara a la segona classificada del grup, sobretot durant la primera meitat. El desgast físic s'ha acabat notant, i justament al minut 60 Dion Drena Beljo ha fet la primera diana. No ha estat fins al 86’ que ha arribat la segona, obra de Veldin Hodža.

Per Pol Forcada Quevedo

