Sira Puig serà la nova directora del Palau de Gel d’Andorra.

El Consell d’Administració del Palau de Gel d’Andorra ha anunciat el nomenament de Sira Puig com a nova directora del complex esportiu i sociocultural. Puig liderarà la gestió del Palau de Gel i serà l'encarregada de desenvolupar la política turística de la parròquia de Canillo, amb l’objectiu de posicionar-la com un destí de referència.

Amb més de 15 anys d'experiència en direcció de projectes relacionats amb el màrqueting, la comunicació i la gestió de turisme, esport i oci, Sira Puig ha destacat en el seu paper com a Directora de Comunicació a ENSISA, on va participar en la creació de la marca Grandvalira. Actualment, és Directora de Turisme de Sitges, on ha liderat l'estratègia de promoció turística de la ciutat.

El seu nomenament és resultat d’un exhaustiu procés de selecció, dut a terme amb la col·laboració de l’empresa especialitzada Lidera, i que ha comptat amb la participació del Consell d'Administració del Palau de Gel, el Comú de Canillo, ENSISA, i representants del sector hoteler de la parròquia.

Sira Puig arriba a Andorra amb l’objectiu de reforçar la gestió del Palau de Gel i de promocionar Canillo com un destí turístic dinàmic i competitiu dins del sector. Aquest nou projecte s’alinea amb la voluntat de potenciar el turisme a la parròquia, amb especial èmfasi en el sector esportiu i cultural, dos dels pilars estratègics per al desenvolupament turístic de la zona.