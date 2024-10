Les Jornades Tèxtils i de Puntaires acolliran al CAEE l'obra de nombrosos artistes

Escaldes-Engordany torna a acollir les Jornades Tèxtils i de Puntaires que tindran lloc el cap de setmana del 18 al 20 d’octubre. El dia més fort d’aquesta 14a edició serà dissabte, que concentrarà bona part de la programació de l’esdeveniment que ofereix una oportunitat única per descobrir i aprendre diverses aplicacions del tèxtil.

Cal fer saber que les Jornades Tèxtils i de Puntaires s’inauguraran divendres 18 d’octubre (18:00 hores) amb l’exposició dels artistes convidats al CAEE, com ara, Babeus, considerat el mestre del tapís, i Concha Romeu, pintora que s’expressa a través del fil i l’agulla. En el mateix indret també quedaran exposats els treballs dels alumnes del Taller Tèxtil i de Vidre del Comú d’Escaldes-Engordany. Una hora més tard, a partir de les 19:00 hores, es donarà pas a la xerrada Procés creatiu i evolució (19.00 h al CAEE) que anirà a càrrec de la mateixa Concha Romeu.

El dissabte 19 d’octubre els tallers creatius seran els protagonistes. Durant tot el matí (de les 09:00 a les 13:00 hores) se celebrarà el taller Joia tèxtil amb resina a càrrec de Blaia Morera que convidarà a contemplar la perfecció que ens envolta utilitzant matèria orgànica del nostre entorn per plasmar-la sobre el teixit. Paral·lelament, també es desenvoluparà el taller Tints naturals que protagonitzarà Sara Valls. Aquesta activitat que se centrarà en l’obtenció de colors a partir de plantes tintoreres.



Els tallers es reprendran a la tarda (de les 15:00 a les 18:00 hores) amb La bellesa de les cicatrius, una activitat d’expressió artística, experimentació i creativitat a càrrec de Concha Romeu. La iniciativa anirà dirigida a aquelles persones disposades a experimentar amb la costura d’una manera artística. Cal especificar que per a participar en qualsevol dels tallers, que es duran a terme al taller tèxtil i de vidre, caldrà fer una inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat a 10 persones. La jornada clourà amb la performance Des-Fila: Fila i desfila (20:00 hores) que anirà a càrrec d’Emma Regada.



Val a dir que un dels moments més esperats de l’esdeveniment serà la tradicional trobada de puntaires que es durà a terme durant el diumenge 20 d’octubre a partir de les 09:00 fins a les 13:30 hores a la sala Prat del Roure. Es tracta d'un espai que permetrà a les puntaires, tant locals com visitants, compartir les seves creacions, intercanviar idees i tècniques, i mostrar el seu treball al públic. A banda, la trobada comptarà amb un concurs de punta contemporània i l’actuació de l’Esbart Santa Anna.