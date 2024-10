El duet Daura revoluciona les tradicions del país emprant instruments obsolets

El Duet Daura, format per Ivan Caro i Nina Planavila, han protagonitzat aquest dissabte el tercer concert del cicle de tardor, que organitza la Fundació ONCA sota el títol 'En clau femenina'. Els dos intèrprets han ofert una actuació carregada de música tradicional dels Pirineus amb l'objectiu de reivindicar-la. A més, durant el concert s'han pogut escoltar temes de diferents estils, com per exemple passos dobles, valsos o polques, entre d'altres.



L'espectacle, batejat amb el nom de 'Ballant de plaça en plaça', ha servit per reivindicar les músiques antigues del Pirineu. "Volem fer valdre totes les obres que els músics tradicionals tocaven en aquestes places dels Pirineus i com després d'aquestes músiques moltes parelles s'han conegut i hi ha hagut una relació molt propera entra la gent del poble i aquestes músiques tradicionals", ha explicat l'acordionista del duet Daura, Nina Planavila.



Cal fer entendre que el duet Daura intenta donar a conèixer la música tradicional del Pirineu i ho fa també aportant nous sons i melodies. A banda, en algunes cançons han recuperat instruments que han quedat en desús. "Toquem música tradicional del Pirineu amb instruments tradicionals que molts d'ells eren originàriament del Pirineu i que amb el pas dels anys s'han perdut, com per exemple el bot d'Aran, que és un instrument que es tocava a la Vall d'Aran", ha comentat el músic del duet Daura, Ivan Caro.

Val a dir que el públic que ha omplert l'església de Santa Coloma també ha pogut escoltar el flabiol, la gralla, l'ocarina o el tamborí, "que va tenir molta presència en el Pirineu, però amb l'aparició de l'acordió va desaparèixer", ha esmentat Caro. En aquest aspecte, cal indicar que el duet combina l'acordió amb els instruments de vent "que tan importants van ser pel Pirineu", ha esmentat Caro, que ha afegit que la música pirinenca era "alegre perquè s'utilitzava per anar més enllà de la feina i dels problemes", fa saber l'ANA.



El cicle de tardor té per objectiu reivindicar la figura de la dona. Per aquesta raó, l'edició porta per títol 'En clau femenina'. Un aspecte que la intèrpret Planavila ha valorat positivament. "Ha estat un plaer poder com a dona participar en aquest cicle i aportar les nostres veus i músiques i fer-ho de la mà del meu company", ha mencionat l'acordionista.



Convé recordar que ja només quedaran quatre concerts per celebrar-se dins del programa d'enguany. Dos d'aquests es faran aquest mateix mes d'octubre. El primer dels quals tindrà lloc aquest diumenge a Sant Joan de Caselles (Canillo) a càrrec del duet format per Jonaina Salvador (soprano) i David Sanz (guitarra). L'últim del mes el protagonitzarà el duet de l'ONCA format per les germanes Anna Garcia (violí) i Sílvia Garcia (viola) a Sant Climent de Pal (la Massana). Les altres dues actuacions restants tindran lloc al proper mes de novembre.