Una cinquantena de persones presents a La Rabassa per la 1a Festa de la Transhumància

Val a dir que a banda de les autoritats lauredianes, també ha destacat la presència del ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. La celebració s'emmarca en els actes del 20è aniversari de la inscripció de la VMPC a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO com a paisatge cultural.

Sobre això, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha ressaltat que la transhumància "és una tradició del passat, però també del present i que ha de tenir futur" i que afavoreix, per tant, el sector primari . També ha anunciat que la Festa de La Transhumància tindrà continuïtat.

Cal esmentar que al llarg de tota la jornada, el panell de Conangle ha acollit activitats per a tota la família : des d'una exhibició de gos d'atura, una exposició d'ovelles de la parròquia, una xerrada sobre la garantia de la biodiversitat pirinenca a través del gos de muntanya del Pirineu fins a parades de productors locals i les danses tradicionals de pastor a càrrec de l'Esbart Laurèdia. El moment més esperat, no obstant això, ha estat el dinar popular amb carn de qualitat atorgada pel Govern d'Andorra que, tot i la pluja, ha aplegat a més de 150 persones .

Tanmateix, els actes centrals s'han celebrat aquest dissabte a La Rabassa. El més significatiu ha estat la passejada a peu des de Cota 2000 de Naturland fins al Port Negre per acompanyar els ramaders de la parròquia amb unes 200 caps de bestiar des de Claror fins a Roca de Pimes. En aquesta activitat, hi han pres part una 50a de persones.

