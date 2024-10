Els ocells, protagonistes a la Pitavola massanenca

La quarta edició de la Pitavola ha obert portes aquest matí amb un acte inaugural que ha combinat diferents disciplines tradicionals. Per això, en un mateix espai els visitants han pogut gaudir de l’exposició de bestiar dels ramaders de la parròquia, la preparació d’una carbonera autèntica, a més de les danses de l’Esbart Valls del Nord. En aquest sentit, el cònsol menor i president de la comissió de Medi Ambient, Roger Fité, ha remarcat la importància “de donar a conèixer els oficis antics, el treball artesanal i el sector primari, ja que són el símbol de les nostres arrels”.

Així, Fité ha valorat que la Pitavola és “el mercat de muntanya d’Andorra i també dels Pirineus perquè com sabeu, el Comapedrosa forma part del Parc de les Tres nacions i en cada edició ens visiten representants dels altres territoris”. Durant l’encesa de la carbonera, val a dir, l’han acompanyat el president del Parc de l’Alt Pirineu, Josep Queró i el director del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.

Cal remarcar que participen a la Pitavola una trentena d’estands, que fan una bona valoració de les vendes realitzades durant aquesta primera jornada. Els responsables de la parada dels Ramaders d’Andorra asseguraven que a migdia havien venut bona part de les existències, mentre que Laia Aguilà, cardadora de llana, considera molt positiva la seva primera participació a la Pitavola i considera que els visitants "valoren molt la feina artesanal". Justament un dels punts forts del certamen és que els visitants, a més de poder comprar diferents articles, també poden veure com s’elaboren.

Un altre bloc destacat de la Pitavola són les activitats participatives, com els tallers, tertúlies i sortides guiades per descobrir l’entorn natural que es fan durant tot el cap de setmana. Enguany, els grans protagonistes són els ocells. Per aquesta raó, el matí s’ha fet una engegada de perdius al Pla de l’Estany, i una vintena de persones han pogut veure com s’alliberaven les aus criades a un centre de la FACIP.

D’altra banda, també hi ha hagut una sortida guiada per descobrir els ocells del Parc Natural del Comapedrosa, amb el biòleg Jordi Nicolau, que també ha presentat la seva sèrie documental “Becs i plomes: un cop d’ull als ocells d’Andorra”. L’oferta ornitològica s’ha completat amb una exposició fotogràfica dels ocells del Comapedrosa i una tertúlia sobre el mateix tema. En referència a la gastronomia, a més dels diferents estands de productes com l’hidromel, els bolets, els formatges o el pa artesanal, els visitants poden gaudir els dos dies de la Ruta de la Tapa, amb la participació de tretze establiments d’Arinsal.

La jornada continuarà demà a Arinsal

Pel que fa a les activitats de diumenge, destaca la descoberta de l’escultura d’un trencalòs, realitzada pel ferrer artístic Jordi Illamola, que en les passades edicions ja ha creat una serenalla, una pitavola i un isard. Les escultures estan repartides pel poble d’Arinsal, la porta d’entrada al Parc Natural del Comapedrosa. A banda, hi haurà també diferents sortides, una exhibició de cuina i tallers infantils i cap al migdia, s’espera que ja es pugui fer l’extracció de carbó de la carbonera que ha començat a cremar avui. El tancament del mercat tindrà lloc a les 17:00 hores.