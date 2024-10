Victòria vibrant del Morabanc (112-87), la segona a la butxaca

Era el primer “Sold out” de la temporada, de manera que la Bombonera tenia ganes de bàsquet i de recolzar els seus, i això va ser clau per recolzar a un MoraBanc Andorra que els hi va tornar amb escreix el seu suport a base d’espectacle. L'inici sòlid dels de Lezkano va ajudar a deixar enrere les sensacions agredolces del darrer partit a casa enfront del Gran Canaria. Un parcial de 7-3 era la primera declaració d’intencions en un primer quart dominat de principi a fi pel conjunt nacional. Nikos Chougkaz va ser el gran protagonista en ambdós costats de pista juntament amb la bona determinació de Ben Lammers sota el cèrcol.

El gran joc de la dupleta blava va fer que el marcador s’anés ampliant a poc a poc (minut 6:30, 20-11). La bona connexió dels de Lezkano no s’aturava, construint, com sempre, des d’un gran treball defensiu. Una feina al darrere que també es culminava al davant, tancant el primer assalt amb un vendaval ofensiu i de bon bàsquet, 30-15. Només feia falta donar continuïtat a totes les coses que estaven donant fruits, però el Leyma Coruña era qui donava senyals de no rendir-se tan aviat aconseguint un parcial de 3-13. El partit s’enduria, i el marcador en faltes no era favorable a un MoraBanc que patia de més en contactes sense pilota.

Això no va permetre als pirenaics jugar al joc ràpid al qual estan acostumats, i sumat a una acció molt desafortunada que apartava de l’enfrontament a Shannon Evans, lesionat de la mà esquerra. Per posar remei, Nikos Chougkaz va continuar el seu recital individual (23 de valoració al descans). El grec, darrere i al davant, fent de tot tornava a distanciar el marcador en el tram final. Els seus companys s’adjuntaven, i així s'enfilaven fins a dinou punts per sobre (minut 18, 47-28). Malgrat això, un final calcat a l’inici amb un parcial en contra de 3-10 tancava els primers vint minuts amb el 50-37. Molta feina li quedava a un Leyma Coruña que seguia en la seva línia de lluitar el partit.

Tocava encetar pràcticament un partit nou, perquè els gallecs sortien amb tot per posar la por al cos a la Bombonera. Jerrick Harding començava fort amb un triple i addicional, i aquest feia una parella de luxe amb l'heroi del partit, Nikos. Obrint la capsa de Pandora la Bombonera esclatava i donava l’energia que tanta falta li feia. El MoraBanc Andorra era ja el clar dominador d’un partit que estava absolutament trencat. Un triple de Kyle Kuric i un altre de Ferran Bassas catapultaven als andorrans i feia sacsejar tot el pavelló (minut 28, 77-48). El tercer quart va ser absolutament decisiu, amb un 32-19 que decidiria el duel. Amb tot encarrilat, els locals no van deixar de prémer l’accelerador davant un Leyma Coruña que no deixava d’insistir i batallar cada possessió (minut 33, 92-63).

El conjunt local volia impregnar-se de bones sensacions i continuar fent bé la feina fins al final, i això ha portat a veure un dels moments que quedaran ben marcats a la retina: El debut de l’andorrà Aaron Ganal a la Lliga Endesa. L’afició es va fondre en aplaudiments d’orgull cap a ell, i encara més quan ha provocat dues faltes i anotat tres tirs lliures. El seu somriure va evidenciar el benestar de l'afició, i que serà un moment que no oblidarà en la seva vida. Resultat final de 112-87 per tancar una festa nacional i la segona victòria consecutiva.