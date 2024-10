Gran rebuda de l'obra 'Cotis', la nova insígnia teatral de la Gent Gran de la Massana

El grup de teatre de la Gent Gran de la Massana ha demostrat que té un autèntic club de fans i no només del públic parroquial. Així ho va constatar el teatre de les Fontetes tant divendres com dissabte al vespre perquè es va omplir de gom a gom per veure la representació de la seva nova obra, “Cotis”, que gira al voltant de les històries que es viuen a un barri, a través de converses que els protagonistes realitzen al bar del mercat.

Així mateix, el públic va riure de valent amb la proposta teatral dels padrins i padrines massanencs. “Més enllà del guió i de la interpretació, el teatre per a ells és una bona manera de divertir-se”, va assegurar el cònsol menor de la parròquia, Roger Fité, que remarcava el poder de convocatòria del grup, ja que ha atret un nombrós públic de totes les edats.