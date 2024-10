Dos minuts tiren per terra la bona feina del FC Andorra a Zamora

El FC Andorra va posar fi ahir a la ratxa de sis partits imbatut després de caure al camp del Zamora per 2 a 0. El duel es va decidir en dos minuts en els quals els locals van sentenciar el partit amb dues dianes seguides. A partir d’aquí, els tricolors van intentar remuntar a la represa però sense gaire encert.



Així i tot, els de Ferran Costa van entrar prou bé al matx i abans que es complís el primer minut de joc, Luismi Redondo va tenir una ocasió claríssima per obrir la llauna. Tot i no marcar, l’Andorra es va trobar prou còmode durant els primers minuts. Tanmateix, el guió va canviar quan, al minut 26, Kike Márquez va aprofitar una passada filtrada dins l’àrea per obrir el marcador.



Sense temps per reaccionar, els tricolors van rebre una altra patacada just després en una jugada per la mateixa banda esquerra que va rematar amb el cap Rufino al fons de la xarxa (minut 28). Els dos gols van deixar trastocat al conjunt pirenaic, que no va saber reaccionar fins després del descans.



A la represa, es va tornar a veure una bona versió del conjunt visitant, que ho va intentar amb ganes en els primers minuts del segon temps amb arribades d’Álvaro Martín, Álvaro Peña, Cerdà i Clemente. Però a poc a poc l’ímpetu tricolor es va anar diluint i, a les acaballes, va ser l'equip local qui va gaudir de les millors opcions: Oier va treure una ma salvadora i el pal va evitar el tercer de Joel Priego.