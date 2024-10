L'escultura d'un trencalòs guardarà els records de la Pitavola 2024

La quarta edició de la Pitavola ha clos amb una bona valoració tant dels paradistes com del públic i col·laboradors. El cònsol menor, Roger Fité, ha assegurat que “hem tingut un bon retorn de l’afluència de gent i de les vendes realitzades”. Al mateix temps, també ha precisat que els visitants s’han mostrat satisfets "tant amb l’oferta d’estands com amb les activitats proposades". De fet, totes les sortides guiades com els tallers han ocupat totes les places.

Continuant la jornada, aquest matí s’ha dut a terme una ruta guiada per descobrir els bolets del Parc Natural del Comapedrosa, amb el tècnic d'Andorra Recerca i Innovació Manel Niell, que ha anat explicant les característiques dels fongs per poder diferenciar els que tenen propietats gastronòmiques dels que no són comestibles. D’altra banda, també hi ha tingut lloc un recorregut pel camí de les Carboneres, amb el biòleg Marc Mossoll, que ha exposat com es feia carbó just al lloc on antigament es portava a terme aquest ofici.

Justament, un dels objectius de la quarta edició de la Pitavola ha estat fer valdre els oficis antics, amb la creació d’una carbonera. Sobre això, els treballs han anat a càrrec de Roger Solé, expert en pedra seca i també en construcció de carboneres. Al migdia ja s’ha pogut extreure el carbó de la carbonera que es va encendre durant l’acte inaugural. Cal destacar que de cada edició de la Pitavola en queda un record en forma d’escultura.

Per aquesta raó, avui s’ha inaugurat l’escultura d’un trencalòs, la quarta de l’itinerari que a poc a poc es va confeccionant i en honor a la temàtica d'enguany. Com ha detallat Fité, “l’objectiu és tenir una ruta que permeti la dinamització permanent al poble d’Arinsal, de manera sostenible, a través d’aquestes escultures que se situen en diferents punts del poble".

Per acabar, la gent ha pogut anar descobrint diferents espècies del Parc Natural i, al mateix temps, diferents racons d’Arinsal. Cal mencionar que totes les escultures són obra del ferrer artístic Jordi Illamola, que en les passades edicions ja ha creat una serenalla, una pitavola i un isard. L’artista ha comentat que “per fer el trencalòs he fet servir un material nou, l’acer inoxidable, i el tret característic és el pit vermellós", ha revelat.