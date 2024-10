Serni Ribera revalida el títol de campió absolut d'Andorra

Pel que fa als premis per ELO FIDE Ràpid, Andrey Kovalenko (sense FIDE) es va endur el millor sub1900 amb 4,5 punts; Jordi Muratet (1746 FIDE) el de sub1800 amb quatre, i Jana de la Riva amb 3,5 punts el de sub1600.

El jove Mestre FIDE del GEVA-CEA, Serni Ribera (2104 FIDE), es va proclamar campió absolut d’Andorra el passat cap de setmana per segona vegada consecutiva. La cita va comptar amb un total de 21 jugadors, i Ribera, qui partia tercer al rànquing, es va endur el títol amb sis punts de set rondes.

Per El Periòdic

