El salari medià s'incrementa un 6,4% i arriba als 2.054,62 euros

El salari medià de l'agost es va situar en els 2.054,62 euros, segons les dades avançades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística. Aquesta xifra suposa un increment del 6,4% respecte del mes d'agost avançat del 2023. De la mateixa manera, el salari mitjà va arribar als 2.481,6 euros, un 4% més que l'any anterior. En total, a l'agost es van registrar 43.498 persones assalariades, un 3,6% més que durant el mateix mes del 2023, mentre que la massa salarial es va situar en els 107,94 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 7,7%.



Pel que fa a les dades definitives del juliol, el departament d'Estadística destaca que el mes es va tancar amb 43.738 persones assalariades, una variació positiva del 3,4% respecte del mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 42.291 persones. En aquest sentit, el sector que presenta un major creixement és el de la construcció (8,3%), mentre que el decrement més elevat correspon al sector de l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (5,8%).

Pel que fa a les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu de persones assalariades es produeix entre el personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars, amb un augment del 9,1% respecte el juliol del 2023, mentre que cap de les ocupacions amb un major nombre de persones assalariades presenta una variació interanual negativa.



La mitjana de persones assalariades, d'acord amb les dades acumulades de gener a juliol del 2024, és de 45.030, un 2,8% més comparat amb el mateix període anterior. Novament, el sector que presenta un increment més destacat és el de la construcció, amb un 7,9%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és el d'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un descens del 2,6%.



Així mateix, i segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana de persones assalariades és de 44.224 persones, un 2,8% més comparat amb el mateix període anterior. Com en els casos anteriors, el sector que presenta un increment més destacat és el de construcció, amb un 6,8%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat torna a ser l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un -2,3%.

Quant a la massa salarial, al juliol es va situar en els 111,25 milions d'euros, un 11% més respecte del mateix període anterior. En aquest sentit, el sector que presenta una variació positiva més destacable és el de transports i comunicacions, amb un 22,9%, mentre que l'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior és el de llars que ocupen personal domèstic, amb un -0,5%.

Estabilitat en la xifra de desocupats per al mes de setembre

D'altra banda, el departament d'estadística ha publicat que el nombre global de persones que es trobaven a l'atur en el mes de setembre era de 302, el que representa un descens del 0.7% respecte al mes anterior, mentre que és un 0,7% major que el mateix mes de l'any anterior (300 persones). Pel que fa a la xifra de persones inscrites a Ocupació per a una millora laboral, era de 213, amb una variació respecte al mes anterior del -9,7% i una caiguda del 19,6% respecte al mateix mes de l'any anterior.



El nombre total de demandants de serveis és de 77 persones, d'aquestes, hi ha 1 demandant de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, i 76 són demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte al mes anterior és d'un 2,7% en el cas dels demandants de serveis en situació d'ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica és nul·la. I pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, era de 1.416, amb una variació mensual negativa del 5,3%.

Respecte al mateix mes de l'any anterior, el nombre de llocs de treball oferts cau un 29,1%. Quant als demandants d'alta a final de mes, durant els darrers dotze mesos hi ha una mitjana de 320 en recerca i de 235 en millora, el que equival a unes variacions respecte al període anterior de l'11,9% menys pel que fa als demandants en recerca i del 15,2% menys per als que busquen una millora. La mitjana mensual de llocs de treball oferts durant els darrers dotze mesos és de 2.068. En aquest sentit, hi ha un lleuger augment percentual respecte al mateix període anterior del 0,1%.



Dels 302 demandants en recerca d'un lloc de treball un 25,8% són empleats administratius; un 19,5% ,treballadors no qualificats i un 17,5% són empleats de serveis, restauració, protecció i venedors. Pel que fa a les 213 persones en demanda d'una millora laboral, un 31% són empleats administratius; un 19,2%, tècnics i professionals de suport i un 16,4%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors.

Al mateix temps, es van registrar 1.416 ofertes de llocs de treball: un 37,8% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció; un 19,2% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un 17,2% per a treballadors no qualificats. La majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 84,4%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. El 50,3% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal (s'hi inclouen els contractes discontinus o de temporada).Del total de desocupats en recerca, la gran majoria (el 91,4%) són desocupats de curta durada.