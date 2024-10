El CTTVN fa ple de victòries

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) continua la bona dinàmica. Així, el darrer cap de setmana va fer un ple de victòries a Primera Divisió Nacional Espanyola i a la Primera i la Segona Divisió de la Lliga Provincial Catalana.

En el primer cas l'equip estava format per Francesc Masip, Oriol Martínez i Alessandro Sorachi, qui es van imposar per 5-1 al Club Tennis Taula Olot per col·locar el CTTVN primer de la classificació. Cal destacar que l'àrbitre va ser l'andorrà Josep Palau, format en la darrera edició de la formació impartida per la Federació Andorrana d'Àrbitres i el Col·legi d'Àrbitres d'Andorra.

A Primera Divisió de la Lliga Provincial Catalana, Yftach Shai, Carles Gayà i Xavier Martínez van vèncer també per 5-1 a l'Impuls ADM Cadenat, mentre que a Segona, Gerard Buenache, Ian Gallo i Mathis Chevalier van guanyar pel mateix resultat al Club Tennis Taula Alcarràs.