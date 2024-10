La disminució del preu dels carburants confirmen la baixada de l'IPC del setembre a l'1,7%

La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) durant el mes de setembre s'ha fixat definitivament en l'1,7% (2,1% a l'agost), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l'IPC. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el primer grup que ha fet disminuir la inflació ha estat el de transport, amb un descens de dos punts i vuit dècimes a causa de la disminució dels preus dels carburants i els lubricants.



Un altre dels grups que ha contribuït a fer caure la inflació ha estat el d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que presenta una disminució de sis dècimes degut, principalment, a la disminució dels preus dels combustibles líquids davant la forta pujada al mateix mes de l'any passat. Així mateix, també ha contribuït a la disminució el comportament dels reus del lloguer de l'habitatge i d'altres serveis relacionats amb l'habitatge, que van augmentar el setembre passat amb major intensitat del que ho han fet aquest 2024.



A banda, el principal grup que ha fet augmentar la inflació durant aquest període ha estat el de vestit i calçat, que ha presentat un augment de dos punts degut, principalment, a l'augment dels preus de la roba i el calçat per la finalització del període de rebaixes.



Pel que fa a la inflació subjacent, que és la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, durant el setembre s'ha situat en el 3%, un punt i tres dècimes per sobre de l'IPC registrat. Quant a la resta de grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual de l'índex de preus dels productes petroliers, que ha passat de -6,2% al -14,5% aquest passat mes de setembre.