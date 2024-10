Andorra Telecom començarà l'apagada progressiva de la xarxa 3G l'octubre de 2026

Andorra Telecom preveu començar l'apagada progressiva de la xarxa 3G a partir de l'octubre de 2026. Segons un comunicat emès per l'entitat, aquesta xarxa, en funcionament des de fa més de vint anys, arribarà al final del seu cicle de vida per donar pas a una millor eficiència de les xarxes 4G i 5G. L'objectiu és optimitzar l'experiència de connectivitat dels usuaris i reduir el consum energètic de la infraestructura mòbil.

Actualment, l'operadora ha informat que no hi ha dispositius en ús que només siguin compatibles amb 3G, ja que tots els equips mòbils admeten la tecnologia 4G, i molts també el 5G. Així, no s'espera que els usuaris perdin el servei amb l'apagada del 3G. Tot i això, aproximadament 1.500 dispositius només suporten 2G/3G i, després de l'apagada, continuaran funcionant amb velocitats més baixes gràcies a la xarxa 2G.

Es recomana que els usuaris que hagin de renovar els seus dispositius ho facin amb models compatibles amb 4G o 5G, ja que es preveu que tant la xarxa 2G com la 3G acabin desapareixent a llarg termini. A més, es demana als clients que revisin la configuració dels seus telèfons per evitar que estiguin configurats només per utilitzar la xarxa 3G, fet que podria afectar la connectivitat.

Andorra Telecom ha assenyalat que oferirà suport tècnic a aquells que ho necessitin durant la transició a les noves tecnologies. L'apagada de la xarxa 2G encara no té una data definida, però l'empresa ha confirmat que aquest procés serà inevitable a mesura que les tecnologies més avançades prenguin el relleu.