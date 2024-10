Frank Porté tanca el Campionat de França de F4 en sisena posició

El Campionat de França de F4 va tancar el curs al circuit Paul Ricard el 4, 5 i 6 d’octubre, on Frank Porté va assolir la vuitena posició en la primera cursa, que tot i sumar-se a males posicions en les dues carreres posteriors van servir a l'andorrà per ser sisè a la classificació general. El pirenaic, qui venia de l'entorn digital amb el sim Racing de l'ACA, va arribar a principis de l'any 2023 a les files de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) per competir a l'esmentat certamen de F4 certificat per la FIA, i encara que no tenia experiència en aquest nivell, "ha realitzat progressos notables en només dos anys", han indicat des de l'ACA. "El pilot va demostrar que és capaç de guanyar i lluitar regularment pel podi", han afegit.