Tres detinguts després d'una baralla en un centre comercial de Sant Julià de Lòria

Els tres detinguts estan acusats de presumptes delictes contra la integritat física i moral per la violenta confrontació, que va implicar l'ús de la força i va posar en risc la seguretat pública. La investigació continua per determinar amb més precisió les responsabilitats de cada un dels implicats en els fets.

Durant la batussa, els tres implicats es van causar diverses ferides. El tercer implicat, un home de 29 anys, va ser agredit amb més contundència i va haver de ser traslladat a l'hospital per rebre atenció mèdica. Un cop atès, també va ser detingut. Els dos germans van ser traslladats al mateix centre hospitalari per avaluar les lesions que havien patit abans de ser posats a disposició policial.

La Policia va detenir dissabte al vespre tres turistes, de 22, 29 i 39 anys, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, després d'una baralla en un centre comercial de Sant Julià de Lòria. Els fets van començar quan els dos homes de 22 i 39 anys, que són germans, van iniciar una disputa prop de les escales mecàniques que condueixen a l'aparcament, a la zona de les caixes registradores. La situació va escalar ràpidament i va continuar a l'exterior de l'establiment, arribant fins a la CG-1.

Per El Periòdic

