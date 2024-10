El túnel de Rocafort estarà enllestit el febrer del 2027

Finalment, el ministre Ferré ha indicat que en aquest projecte també s'ha tingut en compte el medi ambient, afegint que "seran molt curosos" i que miraran quins arbres es poden tornar a reposicionar en substitució dels que s'hagin hagut de tallar. La infraestructura està pensada des d'una perspectiva mediambiental i un cop estigui enllestit, el Govern té la voluntat de portar a terme una revegetació de l'espai per minimitzar l'impacte visual i perquè el vial quedi ben integrat paisatgísticament amb la zona. "La muntanya de Rocafort és un espai simbòlic , que val la pena preservar amb una vegetació pròpia i específica dins d'Andorra i nosaltres treballarem per minvar l'impacte de l'obra", ha afirmat Espot.

En l'inici de les obres, tant Espot com la cònsol menor laurediana, Sofía Cortesao, han remarcat que amb aquest projecte la vida dels lauredians i lauredianes millorarà en gran manera . En el cas del mandatari, aquest ha remarcat que al final s'està aconseguint desviar el pas de 25.000 vehicles al dia pel centre de la parròquia , i això suposa uns 2 milions de vehicles durant tot l'any. A aquestes declaracions s'ha sumat Cortesao, qui ha incidit en el fet que "el túnel ajudarà al fet que els nivells de contaminació de la parròquia disminueixin".

Per altra banda, el mandatari ha explicat que el cost total de les obres representa uns "24 milions d'euros que s'escalonaran durant un parell o tres d'anys, i ja està contemplada a través d'uns crèdits plurianuals", afegint que res fa preveure que aquests terminis de les obres i el finançament de l'obra pugui quedar compromès . D'aquesta manera, Espot ha apuntalat que la finalització del túnel de Rocafort podrà ser una realitat abans que finalitzi la legislatura, assenyalant que aquest projecte forma part del seu compromís electoral.

El ministre ha explicat que la fase de perforació del túnel tindrà una durada de set mesos , fent que la finalització del projecte del túnel de Rocafort se situï a l'hivern del 2026-2027 , tot apuntalant el febrer com a data aproximada. El cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat que aquest túnel és la fase final de la desviació del túnel de Sant Julià de Lòria, afegint que és una infraestructura que va iniciar fa molt de temps amb el túnel de la Tapia. A més, Espot ha indicat que aquest túnel amb una llargada de 230 metres, permetrà completar la desviació de Sant Julià, però que no suposarà l'aïllament de la parròquia.

El túnel de Rocafort podria no estar disponible fins al febrer del 2027 , segons ha indicat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en l'inici de les obres del vial i dels treballs de protecció de la calçada perquè no es produeixin despreniments mentre es dugui a terme la perforació del túnel. Les obres que inicien avui es duran a terme en dues fases diferents , "la primera es basa en la col·locació de les proteccions de la boca nord i de la boca sud", ha indicat Ferré, qui a més ha afegit que aquestes tindran una duració de nou mesos.

