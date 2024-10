Detingut un home amb una taxa d’1,84 després de provocar un accident

Durant el cap de setmana, la Policia ha efectuat diverses detencions relacionades amb delictes de trànsit i contra la salut pública, destacant la d'un home de 36 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d’1,84 grams per litre de sang després d’un accident de danys materials contra un taxi. Els fets van ocórrer la matinada de dissabte a la carretera de l'Obac, a Escaldes-Engordany.

A més, la matinada d’aquest dilluns, un home de 36 anys va ser detingut a Encamp per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,60 i sense disposar del permís de conduir. Una hora abans, a Andorra la Vella, la Policia ja havia arrestat una dona de 30 anys que conduïa amb una taxa d’alcohol d’1,30.

També dissabte, a la Massana, es va procedir a la detenció d’un home de 65 anys amb una taxa d’1,09 i el permís de conduir retirat. El detingut va ser reconegut per un agent mentre efectuava un control de radar a la zona. En altres incidents, la matinada de diumenge, un home de 27 anys va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,47 després que aturés el seu vehicle al mig de la CG3, al carril ascendent a l’altura de la deixalleria de la Massana.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, divendres a la nit a Canillo es va detenir un home de 42 anys per possessió de 0,15 grams de cocaïna i per donar positiu en drogues mentre conduïa. Aquest dilluns al matí, l’home ha estat novament arrestat, aquest cop com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, per conduir amb el permís suspès.

Finalment, en relació amb la seguretat jurídica, també es va detenir un home no resident de 31 anys, acusat de falsificar un certificat d'experiència laboral per obtenir una autorització de residència i treball.