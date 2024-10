Gaudi Vall, campió d'Andorra de trial

El Campionat d’Andorra de trial va posar el punt final el passat cap de setmana amb el Trial de Naturland, una prova organitzada pel Motoclub Pirineu i la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) en la qual es van donar cita 30 participants. En categoria Vermells es va imposar Quim Altés, seguit de Valentí Cristina i Edgar Garcia, tot i que el campió final va ser Gaudi Vall amb 120 punts, seguit de Cristina i Garcia.

En Blau la cita la va vèncer Jordi Ramonet, qui va acabar segon de la general, seguit de Joan Miquel Garcia, campió de la categoria amb 122 punts, i de Quim Arimany. En Verd, les posicions van ser les mateixes que a la classificació general, amb Salvador Vilella com a vencedor amb 157 punts, acompanyat al podi per Oriol Serrano i Alex Lladó. En Groc, Josep Lluís Marco es va imposar per endur-se el campionat amb 75 punts, seguit d'Augusto Borràs i Rafael Sanromà.