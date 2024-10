"Shop in Andorra" espera atreure 600.000 visitants durant el mes de novembre

'Shop In Andorra: Experts en compres' arriba a partir del 8 de novembre amb una visió centrada en el turisme prèmium i familiar, en una 11a edició que pretén arribar als 600.000 visitants durant el mes de novembre d'enguany. Segons ha declarat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació, "se cerca el turisme de 365 dies i de 360 graus". "Volem vendre el país com un destí de compres que es combina amb els esdeveniments" ha confirmat la directora de màrqueting d'Andorra Turisme, Noemí Pedra. Així doncs, l'entitat pretén continuar amb el festival que serveix com a revulsiu pel comerç abans de la temporada d'hivern.



Amb un pressupost de 820.000 euros, una quantitat similar a la de l'any 2023, el festival tornarà a reactivar el país durant tres caps de setmana de novembre, un dels períodes més complicats de l'any. "És dona la versió 2.0 de l'Andorra Shopping Festival". Així ho ha manifestat el ministre de Turisme, Jordi Torres, que ha volgut realçar la nova marca creada per Andorra Turisme, amb la qual Andorra ha d'esdevenir "un destí de compres". En aquest sentit, s'han establert diferents accions per pal·liar la disminució global de les compres, així com per atraure a un perfil turístic familiar i de més poder adquisitiu, tal com ha esmentat Budzaku.



"Hem donat un concepte més prèmium a la comunicació i, sobretot, a les peces que estem utilitzant en ella" ha mencionat el director general d'Andorra Turisme. La part comunicativa no es realitzarà només al país, sinó que també s'inclourà en les xarxes socials, ràdios, les televisions dels països catalans i l'Occitània francesa, els miops dels aeroports i carrers de les regions esmentades. Aquesta campanya, creada amb l'ajuda de les agències WOW i Aimara, estarà activa a partir de dimarts 15 i es preveu que es pugui augmentar el percentatge de visitants que efectuen compres durant la seva visita.



Pel que fa a les novetats, es realitzaran demostracions d'art al carrer en 3D amb la tendència creixent de 'trompe-l'oeil' o el taller de creació de perfums amb l'experta Elena del Valle. Pel que fa als punts selfies, adoptaran una visió més prèmium amb un sofà trendy o una sabata de taló, entre altres, ubicades a les parròquies centrals i el Pas de la Casa. També estan programades una 50a d'actuacions musicals nacionals i internacionals, a tall d'exemple, la cantant de jazz Sara Aldana o els tributs a 'La Oreja de Van Gogh' o 'El Canto del Loco'. Els més petits també tindran cabuda amb diferents tallers com de creació de capses il·luminades. Aquestes activitats es complementen amb la 28a edició de l'Andorra a Taula o l'exhibició fotogràfica Pep Aguareles a càrrec del comú d'Andorra la Vella. Totes les activitats es podran consultar a través del web visitandorra.ad.

Maig, el darrer mes per al complet

Demanat pel repte del mes de maig, Budzaku ha afirmat que la voluntat és poder arribar a dinamitzar aquest darrer període per tenir un flux de turisme constant al país. Amb tot, des d'Andorra Turisme han esmentat la dificultat de poder crear plans de dinamització que no siguin similars a esdeveniments similars que es realitzen durant l'any com el Shop In Andorra o l'Andorra Taste. "Estem buscant, simplement, un tema molt enfocat a la generació de visites, però depèn moltíssim de la Setmana Santa i del període en què caigui" ha declarat.

Formacions del nou pla de comerç

El ministre de Turisme ha al·legat que les formacions incloses en el nou pla de comerç enfocades al sector hostaler encara no han començat, però ja s'estan treballant amb la Cambra de Comerç. "El que és important és que el sector públic i privat vagin de la mà, com és el cas de l'Observatori del comerç, perquè és molt important conèixer com està el sector per prendre decisions" ha conclòs.