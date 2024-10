Una mort sobtada a l'europeu de Gravel fa tallar a Jové i Cabanas

Un total de 140 elits es van donar cita a la sortida, on els primers quilòmetres van ser molt agònics a causa que el recorregut s'estrenyia i el grup es va veure obligat a estirar-se. Després del quilòmetre vuit, una pujada continuada fins al quilòmetre 20 seleccionava naturalment als participants, en el que era la primera volta, i va ser precisament en aquest punt quan es van trobar a l'italià amb els serveis mèdics. Un cop passats per meta, els participants van ser tallats degut la tràgica notícia.

Per El Periòdic

