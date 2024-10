Avancem critica les noves promocions immobiliàries a Encamp

El grup de la minoria comunal a Encamp, Avancem (PS+Independents), ha manifestat la seva oposició a les noves promocions de construcció a la parròquia, argumentant que els projectes no compleixen amb els criteris establerts pel Pla d'Ordenament Urbanístic Parroquial (POUPE) i que contribueixen a l'augment dels preus de l'habitatge. "Les noves promocions, com les del pàrquing de Sant Miquel, la Calcinera i la construcció al costat del parc de l’Ossa, superen l’alçada màxima de set plantes prevista pel POUPE, arribant fins als nou pisos", ha denunciat el grup.

Una de les promocions destacades, el 'Residencial Sant Miquel', situada al centre d'Encamp, ofereix 24 habitatges amb acabats de primera qualitat. Els preus d’aquests immobles oscil·len entre els 306.000 euros i els 860.000 euros, segons la promotora, amb opcions de compra que inclouen pisos amb diverses configuracions de dormitoris i espais amplis i lluminosos. A més, la promotora destaca que és "un lloc ideal tant per residir com per invertir", gràcies a la seva ubicació propera al Funicamp i les pistes de Grandvalira.

Tot i l'atractiu d'aquests immobles, Avancem considera que "aquests projectes estan clarament orientats al mercat de venda a preus de mercat cada cop més elevats". El partit critica que això "agreuja encara més la problemàtica de l’accés a l’habitatge" a Encamp, especialment per a les persones amb menys recursos. A més, Avancem assenyala que "l'única mesura que ha previst el Comú, que és la reducció de l’impost per la cessió del sòl per a la construcció destinada al lloguer, ha fracassat", ja que no ha tingut cap incidència en el mercat i no assegura que els preus siguin assequibles.

El grup ha expressat també el seu malestar per la falta de transparència del Comú d’Encamp en relació amb els estudis urbanístics. Tot i haver plantejat preguntes en sessions del Consell de Comú al febrer i al maig, encara no han rebut els informes de capacitat de càrrega que es van encarregar conjuntament amb altres parròquies. "Altres parròquies, com Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i la Massana, ja han presentat resultats a l'oposició, però a Encamp encara no ens han facilitat cap informació", han lamentat.

Tanmateix, el partit insisteix en la necessitat de "crear un departament d’habitatge que dissenyi i implementi mesures destinades a regular els preus del lloguer". A més, subratllen que és essencial "modificar el POUPE per garantir un desenvolupament urbanístic equilibrat i sostenible", tal com recull el seu programa.