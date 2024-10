Expulsats quatre dies els alumnes implicats en una agressió a Encamp

L'Escola Andorrana d'Encamp, el centre educatiu on va tenir lloc una agressió a un estudiant el passat divendres al matí, ha decidit suspendre durant quatre dies els presumptes agressors com a mesura preventiva. El retorn dels alumnes a l'escola, previst per dijous, no serà directe a classe, sinó que primerament tindran una sessió amb una tècnica especialitzada per abordar la situació i treballar en tasques correctives. A més, es valorarà el comportament del presumpte agressor, un alumne que acaba de fer 16 anys, per determinar les mesures correctives que s'han de prendre.

Així ho han informat avui el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, i la directora d’Inspecció i Qualitat Educativa, Eugènia Duró, qui han explicat que el centre ha seguit el protocol establert per aquests casos, incloent la notificació immediata a les famílies dels implicats i l’avís a la Policia. Duró ha detallat que demà dimarts l'equip directiu i educatiu es reunirà per decidir si l'alumne en qüestió continuarà o no al centre, tenint en compte tant el reglament intern de l'escola com altres factors, com la possibilitat que les seves capacitats s'adaptin millor a un altre entorn educatiu. "La decisió no es prendrà només pel fet que l’alumne tingui 16 anys, sinó perquè podria beneficiar-se d’un altre tipus de tasca educativa", ha remarcat la directora.

Pel que fa a les conseqüències legals, la Policia va fer una denúncia d’ofici en el moment dels fets, i la família de la víctima ha expressat la intenció de presentar una denúncia contra l'agressor. Durant la reunió de demà, també es valorarà si l'alumne ha de fer unes disculpes públiques o si s'hauran d'establir altres mesures correctives, com a part del camí a seguir per aquesta sanció.