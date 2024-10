La sub21 no es nega somiar

Serà la darrera finestra internacional per tancar la ronda classificatòria de l’Europeu d’enguany per a la selecció sub21, i la participació en aquesta de tota la generació del 2002/03. I quina millor manera que fer-ho a casa i contra tot un Portugal (18.00 hores), líder de grup i ja classificat, que només ha perdut un dels nou partits.

Els tricolor venen amb bones sensacions després de Croàcia, on són conscients que podien haver tret molt més que la derrota per 2-0, i es permeten somiar en gran per acabar el periple continental puntuant i, per què no, amb victòria. Eloy Casals recupera els tres sancionats, així com Ian Olivera, qui ahir va estar amb l’absoluta, i ‘Berto’ Rosas’, qui encara adolorit per una inflamació avui no s'ha entrenat i s’esperaran fins al darrer moment per saber si podran disposar d’ell. El que és segur és que el davanter de l’FC Andorra «vol ajudar l’equip», segons ha assegurat el seleccionador.

Els lusos tenen molt talent i qualitat, i Casals no creu que canviïn gaire d’esquema. Per fer-los front, els pirenaics «haurem d’intentar crear sempre superioritat numèrica per evitar l’u contra u», així com contenir les centrades, ja que els portuguesos solen jugar amb dos davanters i són molt potents en aquestes situacions. «Intentarem aprofitar els moments per estar al seu camp i pressionar a dalt», ha finalitzat el tècnic.