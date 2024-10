La restauració del pont dels Escalls entra a la seva fase final

Després de completar la restauració dels ponts de la Tosca i d'Engordany, aquests dies s'encara la recta final del dels Escalls. D'aquesta manera, segons ha informat el Comú d'Escaldes-Engordany a través de les xarxes socials, els treballs entren "a la fase final" de la restauració. Cal recordar que les intervencions en els tres ponts històrics de la parròquia és una acció que la corporació comunal escaldenca va decidir tirar endavant amb el suport del ministeri de Cultura per conservar el patrimoni de la parròquia i posar-lo en valor. Les intervencions van arrencar el mes de juny del 2023, amb el pont d'Engordany.

Per El Periòdic

