Vives és condecorat amb el Gran Collar de l'Orde de l'Infant Enrique per Rebelo de Sousa.

Durant la visita, el Copríncep va ser rebut amb honors per la Guàrdia presidencial i va signar el Llibre d’Honor del Palau. Com a reconeixement a la seva contribució a l’amistat entre ambdós països, Rebelo de Sousa va condecorar a Vives amb el Gran Collar de l’Orde de l’Infant Enrique. Després de la trobada privada entre els dos líders, el president va oferir un dinar a la delegació andorrana, durant el qual es van intercanviar missatges de cordialitat i amistat entre Andorra i Portugal.

Aquest dilluns, el Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, ha sigut rebut pel President de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al Palau de Belém a Lisboa. Aquesta trobada s’emmarca en la commemoració dels 30 anys d’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Portugal, que es compleixen aquest any.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació