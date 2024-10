De la Casa és el nou líder provisional del Campionat de Catalunya de muntanya

Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport) va tancar un cap de setmana rodó a la XIV Pujada Santa Maria de Vilalba-Ullastrell, on va aconseguir la sisena posició per col·locar-se com a nou líder del Campionat de Catalunya de muntanya. La prova, la qual es va disputar en condicions canviants pel que fa a la meteorologia, va permetre a l'andorrà dominar entre els turismes, la categoria amb més participants, des de les mateixes sessions d'entrenaments i barallar-se per obtenir una bona posició a la classificació absoluta.

Les dues sessions d'entrenaments es van fer sota la pluja que, tot i ser lleu, va ser suficient per deixar la carretera amb unes condicions d'adherència complicades. Les pujades de cursa van tenir característiques ben diferents. A la primera, encara amb punts de l'asfalt humit, va permetre un bon registre pel pilot de Baporo Motorsport que el col·locava al davant de la nodrida competència. En la segona, ja en sec, de la Casa va ser encara més ràpid als 3,5 quilòmetres del recorregut, refermant el domini de categoria en la prova i assolint el sisè lloc absolut.

Amb la victòria de categoria en aquesta prova, junt amb l'absència del seu gran rival al campionat, Jordi Gaig, li han permès pujar a la primera posició del Campionat de Catalunya a l'espera de l'última cursa, la Pujada a les Ventoses a principis de novembre. Aquesta decidirà el nou campió de la regió catalana de turismes, un cop sumades totes les competicions disputades i descomptant un resultat, tal com s'estableix al reglament.

El pròxim compromís del tricolor serà aquest dissabte a la Pujada a la Peguera (Andorra), prova organitzada per l'ACA Club.