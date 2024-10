Dos ferits en un accident de trànsit a Canillo

Un home de 41 anys i una dona de 37 anys, no residents, van resultar ferits en un accident de trànsit a la C.S.240 al punt quilomètric 8,600 de Canillo. La Policia va rebre l'avís d'una topada entre dos vehicles a les 18.40 hores, moment en què es van traslladar fins al lloc dels fets, on es van veure implicats dos turismes, un de matrícula andorrana i un altre de matrícula espanyola, segons indica el cos de seguretat. Els ocupants d'aquest últim van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però no va ser necessari el seu ingrés.