Josep Carballude serà el nou director tècnic de la FAA

Josep Carballude serà el nou director tècnic de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), segons va acordar la Junta Directiva de l'esmentada federació, per ocupar la plaça que va quedar vacant a principis d'any amb la marxa de Kevin Poulet. La primera tasca de Carballude, segons van informar des de la FAA, serà preparar la concentració que la federació durà a terme entre el 26 i el 30 d'aquest mes amb l’objectiu de preparar els Jocs Olímpics dels Petits Estats de l’any vinent.

El president de la FAA, Josep Maria Missé, va remarcar que amb aquest nomenament "podem donar continuïtat al treball iniciat amb l’antiga direcció tècnica, i ens ha de permetre continuar millorant el rendiment dels atletes andorrans en les competicions internacionals".

Carballude és llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Barcelona, té també la titulació d’Entrenador Nacional d’Atletisme emesa per la Federació Espanyola d’Atletisme i ha destacat els darrers anys com a entrenador de Nahuel Carabaña i l’uruguaià Santiago Catrofe, ambdós presents als darrers Jocs Olímpics celebrats a París.