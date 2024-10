Shannon Evans serà intervingut quirúrgicament demà al matí.

Com ja es va informar ahir, Shannon Evans ja s'ha fet les respectives proves mèdiques per veure l'abast de la lesió que es va fer a la mà durant el partit del darrer cap de setmana entre el MoraBanc Andorra i el Leyma Corunya, i si ja es preveia quelcom complicat, aquest matí el club ho ha acabat de confirmar. El base de Connecticut amb passaport guineà pateix una fractura desplaçada del tercer metacarpià de la mà esquerra, per la qual cosa serà intervingut quirúrgicament demà al matí, i serà el resultat de l'operació el que determini el temps de baixa del jugador. Doncs, tot fa semblar que Evans estarà allunyat dels terrenys de joc durant unes quantes setmanes, motiu pel qual l'entitat tricolor anirà al mercat per suplir la seva absència amb un relleu temporal.