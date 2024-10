Biel Cuen fa el primer rècord d’Andorra de la temporada

Nedador del CLESER, Cuen va fer el rècord de 17 anys en la prova de 200 metres estils amb un temps de 2:11,67, amb el qual va superar el registre de 2:12,40 d’Hocine Haciane, vigent des del 6 de desembre de 2003. Cal recordar que l'andorrà, preseleccionat per competir en els Jocs dels Petits Estats d'Andorra de l'any vinent, va finalitzar el curs passat amb 12 rècords nacionals (un de 16 anys, nou de 17 anys i dos en categoria absoluta).

Dissabte passat Encamp va acollir la primera jornada de la lliga andorrana de natació i la primera jornada de la lliga catalana, amb l’assistència de 77 nedadors i nedadores de tots els clubs de natació en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil júnior i absoluta, i on l’internacional júnior Biel Cuen va batre el primer rècord d’Andorra de la temporada.

Per El Periòdic

