Càritas Andorrana i Càritas Diocesana d'Urgell s'uneixen per atorgar una segona vida a la roba

Nova acció solidària i de col·laboració entre Càritas Andorrana i Càritas Diocesana d'Urgell, aquest cop per a l'optimització de la gestió dels excedents tèxtils del programa del Rober. Un problema que segons exposen i indiquen les dades de l'any anterior, Andorra va recollir 72 tones de roba reutilitzada i va aprofitar el 32% d'aquesta, mentre que la resta es va haver d'exportar. Per aquest assumpte, aquest matí l'entitat ha signat un conveni amb la seva homòloga d'Urgell perquè aquesta s'encarregui de gestionar a partir d'ara el destí d'aquestes peces de forma periòdica i aportar així nous llocs de treball per a les persones en risc d'exclusió social a l'empresa Nougrapats.

"És un projecte que no només té un vessant social, sinó també mediambiental, ja que aprofitant tota aquesta quantitat de roba de segona mà evitem que hagi de llançar-se a les escombraries i posteriorment cremar-se", ha fet saber la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Maria Vilas, perquè aquest procés danya i contamina greument l'atmosfera. Amb les sinergies establertes avui, s'ajuda al mateix temps a totes les famílies que hagin de requerir aquest equipament, ja que "les treballadores socials detecten quines són les seves necessitats i s'actua en conseqüència". Vilas també ha remarcat que el pròxim 15 de novembre tindrà lloc un sopar solidari, en el qual Càritas exposarà tots els seus projectes actuals.

Per la seva part, el director de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, ha afirmat que aquesta empresa d'inclusió laboral està duent a terme un projecte "perquè en els següents dos o tres anys pugui mobilitzar als seus treballadors a altres empreses". Sobre la problemàtica dels residus tèxtils, Casanova ha manifestat que aquesta gestió comporta un procés "molt complex perquè la societat llença cada any una gran quantitat de roba" (450 tones va gestionar l'empresa Nougrapats l'any 2023), tot destacant que a partir del gener del pròxim 2025 serà obligatòria la gestió tèxtil i promoure l'economia circular. Per Casanova, el fet que el 60% del residu tèxtil vagi a l'exportació és un punt "res favorable i que cal millorar".

Finalment, cal remarcar que l'entitat urgellenca compta amb tres botigues de Moda Re: una a la Seu, una altra a Balaguer i una més a Guissona, a banda de 100 contenidors de recull distribuïts en 50 localitats del Bisbat d'Urgell. D'altra banda, convé informar que el programa Rober de Càritas Andorrana s'encarrega de recollir, classificar i distribuir roba usada d'home, dona i infant, a més d'altres materials tèxtils com llençols, tovalloles o sabates.