Jornada per conscienciar sobre el tràfic d'éssers humans amb formació per a professionals

A la tarda, a les 18.30 hores, tindrà lloc la conferència titulada 'Tràfic i explotació de persones: una forma contemporània d'esclavitud', a càrrec també de Rosa Cendón. Aquesta xerrada, oberta al públic, se celebrarà a la cinquena planta de l'Acta Arthotel d'Andorra la Vella. L'entrada és gratuïta i no es requereix inscripció prèvia.

La sessió matinal estarà enfocada a la capacitació de professionals que poden detectar i identificar possibles víctimes de tràfic, amb l'objectiu de proporcionar-los eines que reforcin la seva tasca d'intervenció. Aquesta formació serà impartida per Rosa Cendón, treballadora social i pedagoga, tècnica de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció de la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Per El Periòdic

