La Pujada la Peguera comptarà amb 35 inscrits: el millor planter andorrà i Sébastien Jacqmin

Com ja es va informar a principis d'aquest mes, l'ACA CLUB tancarà el calendari de proves nacionals amb l'organització de la primera edició de la Pujada la Peguera, la qual se celebrarà aquest dissabte. Avui ha tingut lloc la seva presentació, en la qual el secretari general de l'entitat, Toti Sasplugas, ha indicat que la xifra d'inscrits s'enfila als 35 comptant amb el millor planter nacional –Gerard de la Casa, Joan Vinyes, Edgar Montellà, entre altres– i participació internacional. En aquest cas, la prova rebrà cinc pilots espanyols, tres portuguesos i tres francesos, entre els quals es troba el darrer vencedor de la Pujada Arinsal, Sébastien Jacqmin. "És una cita nacional amb perspectiva internacional", ha indicat en aquest sentit Sasplugas.

El secretari general de l'ACA CLUB s'ha mostrat content perquè Sant Julià de Lòria, una parròquia "històrica i clau en l'automobilisme del país", torni a acollir l'esport de les quatre rodes, i ha apuntat que aquesta Pujada la Peguera servirà com a primer assaig per recuperar el Campionat d'Andorra de Muntanya. Per la seva part, la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ha celebrat que Sant Julià de Lòria sigui la segona parròquia en acollir aquesta mena de proves, "dissenyades amb un circuit curt, ràpid i tècnic". "Per al Comú, tots els esdeveniments que comportin que la parròquia sigui un atractiu el dia de la seva celebració sempre són benvinguts", incidia Cortesao, esmentant que aquests permeten dinamitzar el teixit econòmic i donar a conèixer indrets més desconeguts del territori "que són d'un potencial i un gran atractiu".

"Per a nosaltres és un retorn enyorat, ja que la idea de la nostra junta és reviure les carreres que es feien a l'època", ha assenyalat el president de l'ACA CLUB, Enric Tarrado, qui ha assegurat que la situació no és la mateixa, però que tampoc "es pot deixar morir aquest esport i qui hi hagi més i més problemes per a desenvolupar-lo". "Amb aquesta prova l'entitat fa un 'reset', i aquí es tracta que els pilots andorrans tinguin un petit calendari", ha completat.

El recorregut es durà a terme a la carretera de la Peguera (CS-141) en direcció a l'estació d'esquí de la Rabassa, amb una longitud total de 3,5 quilòmetres. Com a novetat, es farà només una pujada d'entrenament i cinc de cursa, i no el tradicional format de tres d'entrenament i dos de carrera.