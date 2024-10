Marsol no descarta permetre hores extres dels temporers en altres empreses

En el tret de sortida del City Science Summit 2024, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha declarat a la premsa, en el moment en què se li ha preguntat per la qüestió que va proposar la Unió Sindical d'Andorra davant (USdA) el preu dels habitatges, que Govern es troba actualment centrat en el parc públic, assegurant que tenen temps fins el 2027. Marsol ha esmenat que tot i tenir la proposta a hores d'ara no estan amb aquesta qüestió, sinó que estan centrats en el parc públic d'habitatges i esforçant-se en la Llei Òmnibus. A més, ha afegit que tal com s'ha pogut veure en la presentació, la innovació pot servir d'ajuda per a aquesta problemàtica.

D'altra banda, Marsol també ha contestat, amb relació a la proposta de les jornades laborals superiors a 40 hores setmanals que es va fer al Consell Econòmic i Social, que s'està treballant sobre quina és la seva possibilitat. Segons ha indicat la ministra, aquesta idea es basa en les hores extres que estan estipulades per llei, afegint que en comptes de fer-les a la mateixa empresa, els treballadors puguin fer-la en un altre sector, incidint en el fet que "no és tenir una altra feina, sinó que es complementaria".