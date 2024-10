La FAC obre el procés electoral

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha obert avui el procés electoral per escollir nova Junta Directiva que regni l’ens durant els pròxims quatre anys, un cop conegut que l'actual president, Gerard Riart, deixarà d’ocupar el càrrec després de 12 anys. Ara, i fins al 14 de novembre, es podran presentar les candidatures amb una llista formada per un president (obligatòriament andorrà), un vicepresident, un secretari, un tresorer i dos vocals. El 15 de novembre, en l’Assemblea General, s’obriran totes les candidatures, i el 21 hi haurà les eleccions.