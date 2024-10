Govern destinarà fins a 1 milió d'euros per impulsar un projecte d'innovació tecnològica

Andorra ha celebrat els 10 anys de pertinença al City Science Network, una xarxa internacional de laboratoris que forma part del Massachusetts Institute of Technology (MIT) amb el tret de sortida al City Science Summit 2024 (Cimera Científica de Ciutats). Dins del marc de la presentació, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat davant els mitjans que Govern vol apostar més cap a la innovació fent referència al que pot ser un parc tecnològic, el qual, segons ha explicat la ministra "en realitat es una àrea d'innovació, ja que no volem centrar-ho només en un espai".

En aquest sentit, Marsol ha afegit que "creiem que és important continuar i, per l'any que ve, fer una aposta en aquest sentit", destacant que està previst destinar entre 500.000 i 1.000.000 d'euros del pressupost anual. "El més important és posar-hi la primera partida i començar a dissenyar el projecte al City Lab" ha al·legat. En relació amb el pressupost, la ministra ha incidit en què el ministeri de Finances està ultimant les dades, a més d'explicar que amb aquests ajuts es busca potenciar el talent que hi ha en l'àrea d'innovació i tecnologia dins del país.

En la inauguració de la Cimera, Marsol ha destacat que s'estan donant passes importants per situar Andorra com un entorn d'innovació, recerca i desenvolupament, afegint que aquestes són "amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i d'explorar noves maneres d'entendre el futur". Marsol, qui també presideix el patronat d'AR+I, ha afegit que l'associació d'Andorra amb la City Science Network ha permès "enfortir l'aposta del país per la tecnologia, l'educació i la sostenibilitat, alhora que ens ha integrat a una comunitat global d'experts amb visió de futur".

Anualment, la cimera se celebra a Boston (Estats Units), però, amb motiu dels 10 anys de treball d'Andorra i l'MIT, s'ha triat el país com a seu oficial de la reunió. La rebuda als conferenciants en aquesta assemblea l'han donada la gerenta d'Andorra Recerca+Innovació, Vanesa Arroyo; el director del MIT City Science Lab, Kent Larson, i la pròpia Marsol. "És una fita que ha estat un camí d'aprenentatges continu, de provar projectes i d'anar compartint aquest coneixement amb aquests altres membres de la xarxa", ha qualificat Arroyo.

D'altra banda, Larson ha afegit que "és el 10è any de col·laboració amb Andorra i ha estat tot un èxit, sobretot en els grans problemes mundials que hem explorat", tot incidint en el gran potencial del país en l'àmbit de la innovació, de la iniciativa emprenedora i en el model de vida.