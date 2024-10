Roger Puig tanca la segona estada a Xile

Roger Puig ha estat entrenant a Corralco (Xile) en la que ha estat la seva segona estada de pretemporada al país sud-americà, la qual ha finalitzat avui. Cal recordar que l'esquiador ja havia estat des de mitjans d’agost al 3 de setembre a Xile, i en aquesta segona estada ha tingut sessions d’eslàlom, gegant, supergegant i descens, disciplina amb la qual s’han tancat tots aquests dies d’entrenaments. Puig serà ara a casa uns dies abans de tornar a la neu, al novembre, a Val Senales. "Ha estat una molt bona estada on hem pogut fer totes les disciplines que hi ha. Estem molt contents i amb molta energia i motivació per continuar", ha dit el tricolor.