Verdú es recupera d’unes molèsties al genoll després d’una caiguda a Sölden

Joan Verdú es troba recuperant-se d’unes molèsties al genoll dret que es va produir el passat dissabte a Sölden (Àustria), escenari de la primera cita de la Copa del Món de gegant el pròxim 27 d’octubre. L’andorrà va caure durant l’entrenament i va patir unes molèsties que el van obligar a aturar la sessió i tornar a Andorra. Amb tot, les proves mèdiques descarten cap lesió greu ni danys importants, a excepció del cop per l’impacte.

Per El Periòdic

