Els veïns d'Escaldes decidiran si Sant Miquel d'Engolasters serà festiu a la parròquia

Els veïns d'Escaldes-Engordany decidiran sí el dia de Sant Miquel d'Engolasters, el 8 de maig, sigui decretat com a festiu a la parròquia. El Comú ha incidit en el fet que la pregunta als ciutadans es farà a través d'una consulta popular que es durà a terme la setmana del 18 al 22 de novembre al servei de Tràmits en l'horari habitual d'obertura de la corporació comunal, de 08.00 hores a 17.00 hores, i divendres fins a les 15.00 hores. En aquest sentit, l'òrgan administratiu ha indicat que els dimecres i dijous l'horari s'ampliarà fins a les 19.00 hores per facilitar la participació.

Tots els residents d'Escaldes-Engordany que siguin majors de 16 anys tindran dret a vot, independentment de la nacionalitat. Així doncs, un total de 14.500 veïns seran cridats a dipositar el seu vot a les urnes. Segons indica el Comú, la iniciativa sorgeix arran d'una proposta del darrer consell d'infants, en el qual, de manera conjunta, els representants de les escoles dels sistemes educatius van proposar que la diada de Sant Miquel d'Engolasters sigui festiu a la parròquia. Així mateix, també respon a la voluntat de l'equip comunal de promoure la participació ciutadana, responent a un dels seus compromisos electorals.

Equips comunals anteriors ja havien plantejat canvis en aquesta festivitat, ja que antigament havia estat festiu per a tota la població de la parròquia, però els darrers temps només ho era per a l’administració (la comunal i les dependències governamentals ubicades a la parròquia). Finalment, es va decidir eliminar del calendari festiu aquesta data. Ara, la voluntat del Comú és preguntar a la ciutadania si considera que s’ha de recuperar i, en cas afirmatiu, es farà per extensiu a tots els treballadors de la parròquia. Malgrat que la consulta popular no és vinculant, la corporació respectarà el resultat, sigui quin sigui.



Amb la voluntat també de fer participar a la ciutadania, es fa una crida perquè totes aquelles persones que tinguin fotografies o vídeos antics de la festivitat les facin arribar a la corporació comunal. La voluntat és, d’una banda, guardar-les a l’arxiu com a material històric i, d’altra, fer una exposició a l’entrada del Comú durant la setmana de la consulta popular amb les imatges seleccionades.