De tu a tu contra tot un Portugal (1-2)

La sub21 ha posat punt final al periple internacional amb una derrota per un ajustat 1-2 i jugant de tu a tu contra tot un Portugal.

El talent individual dels de Rui Jorge era innegable, i amb aquesta premissa els tricolor no han olorat la pilota durant els primers minuts a excepció d'accions puntuals. Però sí que han sabut tancar els espais i evitar allò que Eloy Casals va destacar durant la prèvia, les accions d'u contra u. Les ocasions lusitanes passaven majoritàriament per la banda esquerra, on Carlos Borges, jugador de l'Ajax d'Amsterdam cedit al Wolverhampton i més conegut com a Carlos Forbs, era un mal de cap. Al minut 15 els pirenaics n'han tingut una que la defensa rival ha tallat al vèrtex de l'àrea, han sortit al contraatac i han estat imparables. Rodrigo Gomes ha marxat en carrera, l'ha passat entre línies a João Marques i aquest li ha enviat a Henrique Araújo perquè sol davant porta contrària fes el primer de la tarda.

Al 25' ha arribat el primer xut dels locals amb una acció d'Aron Rodrigo des de la frontal qui, després de recuperar l'esfèric a tres quarts i rebre una bona passada de Gerard Solà, ha fet un tir molt fluix directe a les mans de João Carvalho. A partir de llavors ha començat la lucidesa andorrana, encapçalats pel mateix Rodrigo, amb més pilota i presència en camp contrari. De totes maneres el domini portuguès no ha decaigut, i els del Principat no han tornat a trepitjar camp rival més enllà d'una acció aïllada al minut 36. Tampoc s'ha vist cap més ocasió, i totes dues seleccions se n'han anat als vestidors amb el 0-1 al marcador.

A la represa ha arribat la més clara per als de Casals. D'una errada de Dário Essugo, Solà s'ha topat tot sol amb l'esfèric i ha intentat una vaselina que ha sortit per sobre el travesser (49'). Posteriorment, ha marxat substituït per deixar pas a 'Berto' Rosas, qui es convertiria en el golejador local. Sota una pluja molt intensa, els locals no han abaixat els braços i ja han començat a demostrar que el duel seria de tu a tu, un cara a cara, i a l'hora de partit Pau Babot ha provat sort des del vèrtex de l'àrea amb un tir que ha sortit pel primer pal.

El matx s'ha convertit en anades i tornades, amb els portuguesos semblant conformar-se amb el triomf per la mínima i amb els pirenaics jugant les seves cartes per intentar empatar-ho. A 15' pel final l'han tingut els lusitans amb un xut de Martim Neto des de la frontal que Mauro Rabelo ha aturat sense problemes, i ni 10 minuts més tard Fábio Silva ha col·locat el 0-2 després de rebre una passada en profunditat de Geovany Quenda, quedar-se sol davant porteria i enviar la pilota pel primer pal. El davanter de Las Palmas, cedit pel Wolverhampton, ha pogut fer el seu segon, però Rabelo l'ha aturat.

Arribats ja als 90 minuts, Rosas ha signat el definitiu 1-2 després d'una bona acció d'equip per la banda esquerra, rebent dins l'àrea petita una passada de Rodrigo i enviant l'esfèric per sobre el porter contrari. Abans del xiulet final, però, Silva gairebé fa el tercer pels seus amb un toc d'esperó que ha sortit fora per molt poc a passada de Tiago Tomás.

Andorra ha tancat la ronda classificatòria de l'Europeu com a última de grup amb tres punts, tots ells assolits en empats davant Bielorússia per partida doble i les Illes Fèroe. Per sobre i per aquest mateix ordre es troben aquestes dues seleccions, amb sis i 10 punts, respectivament. Tercera ha estat Grècia amb 17, darrere de Croàcia, amb 22, i Portugal, amb 27.