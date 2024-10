La composició dels tribunals serà més senzilla davant incapacitats i amb un substitut pel fiscal

La titular de Justícia i Interior, Ester Molné, ha exposat aquest dimarts el Projecte de llei de modificació de diverses normes en l'àmbit de la justícia, com ara la facilitació per a la composició de tribunals en supòsits d'incompatibilitats o d'incapacitat temporal o la d'establir un sistema de substitució del fiscal general. Un conjunt de cinc modificacions que Govern va aprovar en la darrera sessió del Consell de Ministres i que mostra la voluntat, i com a objectiu principal, "fer que la justícia sigui més àgil i eficaç".

En aquest sentit, el primer que s'ha modificat és la Llei qualificada de la justícia per tal de facilitar la composició dels tribunals en el cas d'incompatibilitats o altres situacions, garantint així una millora general del batlle substitut i, per tant, que sempre es pugui conformar el Tribunal de Corts (TC) i el Tribunal Superior de Justícia (TSJ). En segon lloc, s'ha aprovat la millora de les notificacions de les resolucions realitzades en mèrits de Llei d'accés electrònic per part de l'Administració de justícia. Concretament, s’adapta la regulació a les particularitats dels processos penals amb persones privades de llibertat i dels procediments d’habeas corpus, reduint el termini pel qual l'advocat ho pot notificar de cinc dies a dos.

D'altra banda, i com un dels punts més destacats, el Projecte de llei també estableix un sistema de substitució del fiscal general, creant un règim "senzill, àgil i eficaç davant les situacions d’absència, d’impossibilitat o de vacant del fiscal general", tal com ha detallat Molné. De manera que en cas de la falta d'aquest, "es pujaria al fiscal adjunt i el que sigui de més longevitat". Sobre això, la ministra també ha precisat que "per sort, fa molts anys que el fiscal general no pateix cap mena de baixa".

Finalment, també s'ha retocat el Codi de procediment civil per tal de poder suprimir la vista oral en cas de rebel·lia processal i prova documental, només en situacions de resolució pels processos que afectin els desnonaments. Per descomptat, quan hi ha rebel·lia normalment l'ocupant de l'immoble ja no hi és. A causa d'això, i com a manera per agilitzar el procés, el canvi planteja que el propietari no hagi d'enfrontar-se a aquesta sentència oral, la qual retarda, si escau, el possible retorn del pis al mercat.

Altrament, s'ha canviat la Llei qualificada del Codi Penal i de procediment penal per fer ajustaments tècnics en els delictes de conducció sota l’efecte de les drogues i l’alcohol, com ara en el període de retirada dels permisos de conduir. Molné també ha apuntalat que "encara hi ha certs retards acumulats en el sistema judicial, els quals s'estan millorant" i que pròximament es modificarà el Codi Penal per adherir-se a un conveni contra la lluita anticorrupció del sector privat.