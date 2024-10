Higini Cierco va pagar 300.000 euros a una periodista vinculada a una campanya del PSOE

Higini Cierco, expropietari de Banca Privada d'Andorra (BPA), va realitzar pagaments per valor de 300.000 euros a la periodista P.L.L., vinculada a una campanya de propaganda del PSOE dirigida contra jutges, fiscals i mitjans de comunicació. Aquesta informació ha estat publicada pel diari El Confidencial, el qual també confirma que Cierco va reconèixer aquestes transferències durant una conversa telefònica amb el mitjà espanyol.

Segons El Confidencial, els pagaments es van dur a terme entre 2022 i 2023 mitjançant diverses transferències des d'un compte a nom de Cierco a Morabanc cap a un altre compte a CaixaBank, en què la periodista era l'única titular. P.L.L., qui actualment dirigeix un mitjà de comunicació des de 2021, hauria transferit posteriorment 100.000 euros a una empresa gestionada per l'empresari J.P.D., qui actualment està sent investigat per l'Audiència Nacional espanyola per frau en subvencions públiques i blanqueig de capitals.

Cierco, qui ha estat convocat pel PSOE a la comissió d'investigació del Congrés espanyol sobre l'Operació Catalunya, ha declarat que aquests pagaments estaven relacionats amb un contracte amb P.L.L. per obtenir proves que demostraran que la intervenció de BPA el 2015 va ser una maniobra política del govern de Mariano Rajoy per negar-se a facilitar informació sobre els comptes de la família Pujol. A més, l'expropietari de BPA ha explicat que la relació amb la periodista va acabar quan aquesta no va proporcionar les proves promeses, tot i que Cierco ha negat qualsevol altre ús dels diners i desconeix què va fer P.L.L. amb els fons transferits.

El diari espanyol també apunta que els pagaments a la periodista van coincidir amb la decisió del PSOE d'incloure Cierco entre els compareixents de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya, on havia de declarar com a suposada víctima de les accions del govern del PP. Tanmateix, aquesta compareixença no es va produir a causa de l'avançament de les eleccions generals a Espanya.