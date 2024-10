Unió Hotelera havia sol·licitat a la patronal un augment del 5% en la quota de temporers

El president de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Paris, ha expressat la seva decepció després que el Govern aprovés una quota de treballadors temporers inferior a la de l'any passat, segons ha explicat a EL PERIÒDIC. Segons Paris, l'entitat havia sol·licitat a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) una ampliació d'entre un 3% i un 5% respecte a la quota anterior, una petició que, malgrat ser considerada per la CEA, no ha estat atesa pel Govern en la seva resolució final.

"Aquesta decisió ens ha decebut", ha lamentat Paris, remarcant que la quota aprovada està per sota de les necessitats expressades pel sector. La Unió Hotelera es mostra preocupada per com aquesta mesura pot afectar les empreses d'hostaleria i restauració, especialment davant la dificultat de cobrir les vacants amb la nova quota.

LLEGEIX MÉS: Govern rebaixa les quotes de temporada a 4.900, però prorroga la general

Tot i això, Paris ha assegurat que encara és aviat per treure conclusions definitives. "Haurem de revisar la lletra petita del reglament per veure quines són les possibilitats de cobrir les vacants", ha afegit, tot deixant oberta l'esperança que altres sectors amb menor demanda de treballadors cedeixin part de les seves places, la qual cosa podria alleujar la situació per a l'hoteleria.

A la setmana vinent, la Unió Hotelera es reunirà amb els seus membres per avaluar l'impacte d'aquesta decisió. Paris ha indicat que, en funció de la disponibilitat de treballadors, és possible que algunes empreses hagin de reestructurar les jornades laborals dels seus empleats per adaptar-se a la situació.